فضائح الغش تضرب بسمعة امتحانات كوريا الجنوبية

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اجراءات استثنائية تتخذها كوريا الجنوبية كل عام كتأجيل جميع الرحلات الجوية، وعدم السماح بعمليات الإقلاع أو الهبوط قبل ذهاب الطلاب إلى اختبار القدرات الدراسية للكلية والقبول في الجامعة .

لكن هذا العام حصلت فضيحة غش في مدرسة خاصة مرموقة في منطقة جانج نام في سيئول حول شقيقتان توأم ، ووالدِهما ، وهو مسؤول كبير في المدرسة ، اذ عرضت الشرطة مجموعة من الدفاتر الامتحانية الصفراء النظيفة باستثناء مجموعة من الأرقام في الصفحات الخلفية ما يشير إلى عملية غش محتملة ، حيث لوحظ كيف أن الفتاتين قد قفزتا في الترتيب بين أفضل الطالبات في المدرسة بشكل مفاجئ.



ويشرح رئيس التحقيق جين جيوم أوك ، من خلال تقريره ، كيف تم تنبيه الشرطة إلى فضيحة غش محتملة في مدرسة Sookmyung Girls High School ، وهي مؤسسة خاصة تفتخر بأكثر من 100 عام من التاريخ، حيث تخرج منها في الماضي العديد من الفنانين الناجحين وسيدات الأعمال والسياسيين ، بما في ذلك السيدة الأولى الحالية في كوريا الجنوبية.

في أواخر شهر يوليو الماضي ، تم إثارة الشكوك في المدرسة عندما قفز ترتيب شقيقتان توأمان في السنة الثالثة من ترتيب 59 و 121 ، إلى القمة. كما أثارت حقيقة أن والدهم كان مسؤولاً عن المدرسة العليا الشكوك.

لي شين وو ، والد الطالبة سو كيميونغ ، قال لوسائل الإعلام المحلية: "(ابنتي) عادت إلى المنزل وهي تبكي وأخبرتني بما حدث في المدرسة. لقد صُدمت وشعرت بالخيانة". "هؤلاء الطلاب الذين كانوا في ترتيب متوسط في السنة الأولى قفزوا فجأة إلى قمة الترتيب. ثم في الفصل الدراسي الثاني ، فازوا بجائزة تذهب فقط إلى نخبة الطلاب".

وتؤثر تصنيفات المدارس على المواضع الجامعية جنبًا إلى جنب مع نتائج إلى اختبار القدرات الدراسية للكلية والقبول في الجامعي ، ويمكن أن يظهر الفرق واضحا بين الطالب الذي يحصل على أفضل اختيار في المدرسة أم لا.

وطالب لي وو الآباء الآخرون بإجراء تحقيق وبدأوا الاحتجاجات الليلية على ضوء الشموع أمام المدرسة، وقال لي: "لقد صُدم الطلاب من أن معلمتهم وزملائهم الذين يثقون بهم قد سربوا الأجوبة". "لقد شعر الطلاب الكبار بالإحباط بشكل خاص."

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