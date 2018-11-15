الحدود فارغة .. فشل إعادة الروهينغا لميانمار في يومها الأول

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

فشلت عملية إعادة لاجئي الروهينغا من بنغلادش إلى ميانمار في يومها الأول حيث لم يحضر أي من المرشحين للعودة طوعاً إلى الحدود، في اليوم الأول المقرر لبدء هذه العملية.

وكانت قد اُعدت حافلات لنقل الأشخاص المرشحة أسماؤهم للعودة على الحدود بين بنغلادش ميانمار بينما كان مفوض اللاجئين في بنغلادش محمد ابو الكلام على حدود البلدين وإنتظر لساعات دون أن يأتي أحد من اللاجين.

ويعيش مئات الآلاف من الروهينغا في بنغلادش التي فروا إليها هرباً مما وصفته الأمم المتحدة بأنه "عملية ابادة" في ولاية راخين في ميانمار المجاورة. وبعد إرجائها عدة مرات، كان مقرراً أن تبدأ الخميس بموجب اتفاق مع ميانمار إعادة مجموعة أولى من 2251 لاجئا، بمعدل 150 شخصا في اليوم الواحد. في هذه الاثناء تجمع حوالى الف متظاهر روهينغي في كوكس بازار على وقع هتافات: "نطالب بالعدالة".

وبين المحتجين، قال تاج الملوك الروهينغي البالغ من العمر 85 عاماً والمدرج اسمه في لائحة ال 150 "مرشحا للعودة" كان من المقرر ان ينطلقوا الخميس، "قتلوا اثنين من أبنائي. فررت الى بنغلادش مع ابنيَّ الآخرين. أرجوكم لا تعيدونا. سيقتلوننا".

وكانت الامم المتحدة طلبت من بنغلادش وقف العملية، معتبرة أن الشروط لم تتوافر بسبب مخاطر حصول عمليات إضطهاد. ولم تلغ خطة العودة رسميا، لكن غياب المرشحين للعودة في اليوم الأول، إشارة سيئة بحسب القائمين على تنفيذ اعادتهم.

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