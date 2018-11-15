استقالة وزير بريكست في الحكومة البريطانية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير بريكست في الحكومة البريطانية دومينيك راب استقالته احتجاجاً على مشروع الاتفاق على انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وقال راب في رسالة استقالته التبي نشرها عبر موقع "تويتر" إنه "ليس بإمكانه التوفيق بين شروط الاتفاق والوعود التي قطعها للبلاد في حزبه".

وبذلك، تلقت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا نكسة شديدة مع استقالة الوزير المكلف بريكست دومينيك راب، ووزير الدولة البريطاني المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية شايليش فارا، على خلفية الاتفاق، فيما تراجع الجنية الاسترليني على خلفية الاستقالات.

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