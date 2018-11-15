ارتفاع عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفع عدد ضحايا الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 59 قتيلا، فيما نَشرت السلطات لائحة تضم 130 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.



السلطات أمرت بإجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم في المناطق المهدَدة بوصول الحرائق إليها للحفاظ على أرواح السكان، بعدما التهمت النيران أكثر من 7 آلاف منزل.



ومعظم المفقودين هم من بلدة باراديس في شمال كاليفورنيا، والتي مسحت فعليا عن الخريطة من جراء الحريق الذي أطلق عليه "كامب فاير" واندلع الأسبوع الماضي.

وقال قائد الشرطة المحلية في المقاطعة كوري هونيا، الأربعاء، إن 461 شخصا و22 من الكلاب المدربة يشاركون في عمليات البحث عن المفقودين، وإنه تم تسريع فحوص الحمض النووي للتعرف على الضحايا.

وسمحت السلطات لأصحاب المواشي بالدخول إلى مناطق ممنوعة لفترات وجيزة لإطعام الحيوانات، لكن لم يتضح متى سيسمح للمواطنين بالعودة.

من جانبه، قال رئيس الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ، بروك لونغ، إن باراديس تبدو أمام "إعادة بناء كلي"، إثر دمار العديد من المنازل والمتاجر والبنية التحتية.





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