ارتفاع ضحايا الحرائق في كاليفورنيا إلى 59 قتيلاً و130 مفقودا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق في كاليفورنيا إلى 59 قتيلا فيما نشرت السلطات لائحة تضم 130 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين في أفدح كارثة حرائق غابات من نوعها في تاريخ هذه الولاية الأميركية.

ومعظم المفقودين من مقاطعة بيوت ببلدة باراديس في شمال كاليفورنيا، والتي مسحت فعليا عن الخريطة من جراء الحريق الذي أطلق عليه "كامب فاير" واندلع الأسبوع الماضي.

وقال قائد الشرطة المحلية في المقاطعة كوري هونيا للصحافيين، قال مساء الأربعاء إن 461 شخصا و22 من الكلاب المدربة يشاركون في عمليات البحث عن المفقودين والجثث بين أنقاض المنازل في بارادايس ،مع تسريع فحوص الحمض النووي للتعرف على الضحايا.

تقع بلدة بارادايس البالغ عدد سكانها نحو 26 الف نسمة، على سفح جبال سييرا نيفادا. ويسكنها العديد من المتقاعدين. ومعظم الأشخاص المفقودين الذين أعلن عنهم مكتب قائد الشرطة المحلية هم من المسنين -- في السبعينات والثمانيات والتسعينات من العمر.

ودمر الحريق كل بيت في باراديس التي تبعد 130 كلم شمال عاصمة الولاية ساكرامنتو.

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