إدانة أممية لأنظمة الصين الجديدة لاعتقال المسلمين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



أدان مسؤولو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشدة الأنظمة التي أصدرتها الصين والتي تسعى إلى توفير أساس قانوني للاعتقال الجماعي للمسلمين في منطقة شينجيانغ.

وقال ستة من مسؤولي الأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان في رسالة بعثت بها الحكومة الصينية يوم الاثنين إن اللوائح تشكل انتهاكا للقانون الدولي ، وحثوا على محاسبة المسئولين عنها.



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وأصدرت السلطات في شينجيانغ في غرب الصين اللوائح ، التي قالت إنها تهدف إلى "احتواء التطرف والقضاء عليه".

وزعم خبراء الأمم المتحدة أن القواعد الجديدة التي تبرر الاحتجاز الجماعي في "مراكز إعادة التثقيف" تستند إلى تعريفات واسعة جداً للسلوك المتطرف وتصل إلى تجريم الممارسة المشروعة للحقوق الأساسية.

وقال الخبراء إن اللوائح "لا تتوافق مع التزامات الصين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

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وكانت تقارير غربية وأبحاث أكاديمية قد كشفت في الأشهر الأخيرة عن حملة قمع ضد السكان الإيغوريين في شينجيانغ والأقليات الأخرى التي اختفى فيها ما يصل إلى مليون شخص ، أي ما يعادل عُشر سكان المنطقة ، في معسكرات إعادة التثقيف. بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت جميع جوانب الحياة اليومية والممارسات الدينية تقريبًا منظمة.

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