طيارون يبلغون عن ضوء ساطع غريب.. وهيئة طيران إيرلندا تحقق!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أبلغ عدد من طياري الخطوط الجوية التجارية عن رؤيتهم لمجموعة من الأجسام غير المعروفة التي سارت بسرعة في سماء الساحل الغربي لايرلندا الأسبوع الماضي في حادثة تخضع للتحقيق في الوقت الحالي..

و فتحت هيئة الطيران الإيرلندية تحقيقاً، حول أجسام طائرة مجهولة تحلق بسرعة عالية، ويصدر عنها أضواء ساطعة أشبه ما تكون ب (أطباق طائرة ) في سماء البلاد، بعدما رصدها طيارون في شركة طيران تجارية.



وبدأت الهيئة التحقيق، بعدما اتصلت قائدة طائرة على متن الرحلة رقم «بي إيه 94»، التابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية، القادمة من مونتريال الكندية في طريقها إلى مطار هيثرو بلندن، ببرج المراقبة في مطار شانون الإيرلندي في 9 نوفمبر الجاري؛ لتبلغهم عن رؤية جسم مجهول يتحرك فوق طائرتها.



وحسب وسائل إعلام بريطانية وإيرلندية مختلفة، استفسرت قائدة الطائرة عما إذا كانت هناك أي مناورات عسكرية قبالة الساحل الغربي لإيرلندا، وفقاً لتسجيل رصده موقع إيرلايف. وردّ برج المراقبة على الاستفسار بالقول، إنه ليست هناك أي مناورات أو تدريبات عسكرية في المنطقة، و«لا يظهر على أجهزة الرادار الرئيسي أو الثانوي أي شيء على الإطلاق».

وكانت قائدة الطائرة أبلغت برج المراقبة بوجود أجسام طائرة مجهولة كانت تتحرك بسرعة كبيرة، مضيفة: "لقد ظهرت على جانبنا الأيسر، ثم انحرفت بسرعة إلى الشمال".



وأوضحت قائدة الطائرة أن هذه الأجسام الطائرة الغريبة كان يصدر عنها "ضوء ساطع للغاية، واختفت بسرعة كبيرة جداً" .ولم يقتصر الأمر على طائرة الخطوط الجوية البريطانية، فقد شاهد طيارون آخرون حلقوا بطائراتهم في المنطقة نفسها الأجسام الطائرة المجهولة. وقال طيار في رحلة لـ "فيرجن إيرلاينز"، منت في رحلة من أورلاندو الأمريكية إلى مانشستر البريطانية، إنه شاهد ما يعتقد أنه نيزك أو "كائن آخر يقوم بنوع من إعادة الدخول".

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