مسؤولون أمريكيون: حريق كاليفورنيا الأسوأ في تاريخ الولاية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتبر مسؤولون محليون أن حريق الغابات المندلع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أسوأ حريق في تاريخ الولاية، لأنه سوى بالأرض ما يزيد عن 7100 منزل ومبنى منذ اندلاعه يوم الخميس، فيما أعلن عن انتشال رفات ما لا يقل 42 شخصاً لقوا حتفهم في الحريق.

وأعلن رئيس مقاطعة بيوت الثلاثاء، أن الحريق المدمر أتى على مساحة كبيرة من بلدة بارادايز في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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وأكّد مسؤولون محليون، أن السلطات حددت مكان رفات 13 ضحية أخرى من حريق كامب فاير، الذي يصنف كذلك باعتباره أكثر الحرائق تدميراً في تاريخ كاليفورنيا.

وفقد الآلاف منازلهم بسبب الحرائق التي اندلعت في مناطق شاسعة في كاليفورنيا، بينما طلبت السلطات الأمريكية فى ولاية كاليفورنيا من آلاف السكان فى شمال الولاية مغادرة منازلهم، بسبب الحريق الذى التهم أكثر من 80 كيلومتراً مربعاً، ويتمدد بشكل سريع.

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