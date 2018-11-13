مجلس الأمن يستعد للتصويت لرفع العقوبات عن اريتريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت يوم الأربعاء المقبل على مسألة رفع العقوبات المفروضة على اريتريا منذ قرابة عشر سنوات والتي تشمل حظر السلاح، وذلك تزامناً مع تحسين علاقاتها مع اثيوبيا وجيبوتي .ويحتاج التصويت إلى موافقة تسعة أعضاء، وعدم استخدام أي دولة من الدول الدائمة العضوية، وهي: الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، حق النقض (الفيتو).

وينص مشروع القرار على رفع حظر السلاح، والعقوبات المستهدفة، وهي: حظر السفر وتجميد الأصول، المفروضة على إريتريا فورًا.

وأضاف الدبلوماسيون أن المجلس الذي يضم 15 عضواً اختتم أمس الإثنين مفاوضاته واتفق على مشروع القرار البريطاني لإلغاء العقوبات التي فرضت في عام 2009 بعد ان اتهم خبراء بالأمم المتحدة إريتريا بدعم جماعات إرهابية في الصومال بينما نفت إريتريا تلك الإتهامات

ويدعو مشروع القرار -أيضًا- إريتريا وجيبوتي إلى العمل من أجل تطبيع العلاقات، وتسوية نزاع حدودي بينهما قائم منذ 10 سنوات. كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، رفع تقرير للمجلس بالتقدم الذي أحرز بحلول الـ 15 من فبراير/ شباط ثم كل 6 أشهر.

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