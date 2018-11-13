كولومبيون من المعارك المسلحة إلى السياحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أنهت الحكومةُ الكولومبية وأكبر مجموعة متمردة في البلاد صراعاً دام 50 عاماً في عام 2016 مع اتفاقِ سلامٍ تاريخي جعلت فيه الحكومةَ السياحةَ محركًا رئيسيًا لاقتصاد الدولة. حيث جعل المقاتلون السابقون من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (FARC) التجديف طريقا لإعادة الاندماج في المجتمع، وجعلت الحكومة السياحة محركًا رئيسيًا لاقتصاد الدولة.

وقال الدليل دوبرني مورينو (34 عاما) وهو من قدامى المحاربين القدامى في القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (13 عاما) "لطالما شعر باتو (النهر) بتأثيرات الرصاص والقنابل من الدولة ولكن ليس بعد

الآن. اليوم تغيرت كثيرا." واضاف "ان (السائحون) يأتون من اجل السلام والهدوء وعدم سماع الرصاص. والان لا يسمعون القنابل. انها مختلفة جدا والجميع يعمل."

ويشارك ما يقرب من 13000 من المقاتلين السابقين والمتعاطفين معهم غير المسلحين في عملية إعادة الإدماج المتفق عليها كجزء من اتفاق سلام عام 2016 لإنهاء أكثر من 52 عاما من الحرب مع الحكومة.

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