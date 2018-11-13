بومبيو يُكذب ظريف..لم نمنع الغذاء والدواء

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كذّب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، ما قاله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من أن واشنطن حظرت إرسال الغذاء والدواء إلى إيران , ضمن العقوبات الأمريكية الأخيرة على طهران .وشكّك بومبيو عبر موقع "تويتر" في مصداقية مجلة "نيوز ويك" التي نَقلت تصريحاتِ وزير الخارجية الإيراني ، قائلاً: "إنها تساعد ظريف على نشر الأكاذيب".

وعن العقوبات الأمريكية على إيران، أوضح بومبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تفرض عقوبات على الغذاء والدواء، مضيفاً: "نحن لا نفعل ذلك والولايات المتحدة لم تقم أبداً فرض عقوبات على الغذاء والدواء، فهي معفاة من تلك العقوبات".وأوضح بومبيو أن المعاملات المالية المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية في إيران خارج إطار العقوبات.

وقبل أيام، ادعى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات موجهة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن "الوزير الأمريكي يلوم إيران على العقوبات الأمريكية غير القانونية التي تمنع الإيرانيين من الوصول إلى الخدمات المالية للأغذية والأدوية".

ووصف ظريف أن "تهديد أمريكا لإيران بالتجويع هو جريمة ضد الإنسانية"، مضيفاً "إننا سنقدمها لشعبنا على الرغم من المحاولات الأمريكية".

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