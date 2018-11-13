بولتون: ترامب مستعد لمحادثات جديدة مع كيم جونغ أون

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استعداده لإجراء محادثات جديدة مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وجاءت تصريحات بولتون خلال لقائه مع الصحفيين في سنغافورة بعد صدور تقرير يتناول بالتفصيل مواقع الصواريخ في كوريا الشمالية التي ُأُخضعت لأعمال صيانة على هامش اجتماعات بين الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا وشركاء من خارج الرابطة بينهم الولايات المتحدة والصين.

وكانت أول قمة جمعت بين ترامب وكيم في الـ12 من يونيو الماضي، في جزيرة سينتوسا بسنغافورة، ومثلت تحولاً كبيراً على صعيد العلاقات بين البلدين بعد أن تبادلا حرباً كلامية طويلة خلال الأعوام الأخيرة.

وقال بولتون إن الويات المتحدة الأمريكية تعارض ما وصفه بـ"الخطوات العسكرية الأحادية" التي تتخذها الصين في بحر الصين الجنوبي، مشيراً إلى أن عمليات حرية الملاحة الأميركية في المنطقة زادت مقارنة بما كانت عليه سابقاً.

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