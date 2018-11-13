الصين تكشف عن مقاتلات الشبح الجديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت الصين خلال عرضٍ جوي عن مقاتلاتِ الشبحِ الجديدة، وهي مقاتلاتٌ مسلحةٌ بالصواريخ من طراز جي-20، مزودة بأربعةِ صواريخَ داخل جسم الطائرة، وبصاروخين على الجانبين.

واستعرضت الصين فوق حشودٍ ضخمةٍ خلال معرض "تشوهاي" الجوي الذي يقام كل عامين، المقاتلات ذات المحركين، والتي يُنْظَرُ إليها كردٍ صيني على طائرات F-22 و F-35 الأمريكية، حيث انضمت إلى سلاح الجو الصيني في فبراير الماضي.

ورغم أن مقاتلات جي-20 تعد من الجيل الرابع للطائرات المقاتلة متوسطة وطويلة المدى في الصين، إلا أن عدة تساؤلات ظهرت بشأن قدرة المقاتلة الصينية الجديدة على منافسة مقاتلات تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية قادرة على تجنب الرادارات، مثل المقاتلة إف-22 رابتور أو إف-35 المنضمة حديثا لسلاح الجو الأمريكي.

وانتقد محللون عسكريون اعتماد المقاتلة الشبحية على محركات روسية وليست صينية الصنع، بحسب شبكة CNN الأمريكية. وقال ضابط سابق في الجيش الأسترالي، إن عدم ظهور محركات صينية مدمجة في طراز J-20 يشير إلى أن الصين لا تزال تواجه مشاكل في إتقان تقنية المحركات النفاثة المتقدمة.

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