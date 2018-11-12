هذا ما فعله الزعيم الكوري الشمالي لحل مشكلة الطاقة في بلاده

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

عندما بدأت المحادثات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، بنيت آمال عريضة على نتائجها في أن تنعكس إيجابا على الداخل الكوري الشماالي، إلا ان الواقع على ما يبدو لم يعكس تلك الآمال، خاصة مع توقف تلك المحادثات.

إذا عادت تلك المحادثات الى مسارها الصحيح، فإن مساعدة رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون في حل مشكلة العجز المزمن في الطاقة في بلاده، ستكون أفضل خدمة يقدمها ترامب لبيونغ يانغ.

سنوات من العقوبات المكثفة أثرت بشكل كبير على إمداد كوريا الشمالية بالوقود الأحفوري من العالم الخارجي، ولكنها أيضا دفعت البلاد إلى تجميع احتياطي من موارد الطاقة، بعضها خارج الشبكة وبعضها غير قانوني بشكل كامل.

إليكم نظرة عن موقف كيم وما يفعله لكسب الصراع الحقيقي لبلده من أجل السلطة.

الصورة الكبيرة:

من بين الصور الأكثر شهرة لكوريا الشمالية صور الأقمار الصناعية المسائية التي تكشف عنها باعتبارها هاوية حلقية تحيط بها الأضواء الساطعة في الصين وكوريا الجنوبية واليابان. إن الأمة بأكملها التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة تستخدم في العام نفس الكمية من الكهرباء المستخدمة في واشنطن وحدها. لدى كوريا الجنوبية ضعف عدد سكان الشمالية ، لكن استهلاكها من الكهرباء في عام 2014 كان أكبر بنحو 40 مرة.

توفر الطاقة الكهرومائية التي تخضع للتقلبات الموسمية، حوالي نصف الوقود الذي يتم توفيره لشبكة الطاقة الوطنية، فيما يوفر الفحم النصف الآخر. الشبكة تسرب، قديمة وتحتاج إلى إصلاحات.

إن العاصمة والمدن القريبة من محطات توليد الطاقة الكهرمائية أو الفحمية تحصل على أفضل تغطية. التسهيلات العسكرية لها الأسبقية ، وغالبا ما يكون لديها إمداداتها الخاصة. وكذلك الأمر بالنسبة للعمليات الحزبية والحكومية المهمة ، وبعض المساكن الراقية والفنادق في العاصمة وحتى بعض المطاعم. الأضواء المستخدمة لإبراز صور القادة في الليل لا تطفأ أبداً.

مع ذلك، ليس من غير المألوف أن يتم تشغيل وإيقاف التشغيل حتى في عدد من المواقع الأكثر ارتفاعا، الحزم الراقصة من المشاعل شائعة في الشوارع أو في شقق مظلمة، وفي القرى الريفية، غالبا ما تتلاشى إلى اللون الأسود.

الحفاظ على تدفق النفط:

يجب على كوريا الشمالية استيراد حوالي 3 إلى 4 ملايين برميل من النفط الخام كل عام للحفاظ على اقتصادها.

معظمها يتدفق عبر خط أنابيب واحد.

يمر خط أنابيب الصداقة بين الصين وكوريا الشمالية من مدينة داندونغ الحدودية الواقعة تحت نهر يالو إلى مرفق تخزين في الجانب الكوري الشمالي على بعد 13 كيلومترا (10 أميال) خارج مدينة سينويغو.

بالنسبة لخط الأنابيب - من الناحية الفنية هناك نوعان ، واحد للنفط الخام والآخر للمنتجات المكررة - بين عامي 1974 و 1976. كانت كوريا الشمالية تمتلك مصفاتين. وينتهي خط الأنابيب من الصين في مصنع بونغهوا للكيماويات ، الذي ينتج البنزين والديزل.

منذ فرض الحد الأقصى للواردات ، تورطت بيونغ يانغ في خطط متزايدة التعقيد لزيادة إمداداتها مع عمليات نقل النفط التي يصعب تتبعها بواسطة الناقلات في البحر.

قالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ، نيكي هايلي ، لمجلس الأمن في سبتمبر/ أيلول المتاضي إن الولايات المتحدة تعقبت 148 حالة على الأقل من ناقلات النفط التي تنقل المنتجات النفطية المكررة التي تم الحصول عليها من خلال عمليات نقل غير قانونية من سفينة إلى سفينة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، وقالت إن كمية النفط المنقولة بطريقة غير مشروعة - حوالي 800 الف برميل - كانت 160 في المئة من الحد الأقصى السنوي البالغ 500 ألف برميل.

الخروج من الشبكة:

كان ديفيد فون هيبل وبيتر هايز من معهد نوتيلوس للأمن والاستدامة يتبعان قضية الطاقة في كوريا الشمالية لسنوات.

وبمقارنة أرقام التجارة الصينية بين عامي 2000 و 2017 ، وجدوا نمواً هائلاً في واردات كوريا الشمالية من سيارات الركوب والشاحنات التي وضعت 107 آلاف سيارة إضافية على طرقها.

كما ارتفعت مبيعات الجرارات وتضاعفت مبيعات الدراجات البخارية، وهي فئة لم يتم إدراجها حتى العام الماضي ، إلى 128 ألف.

ومن المؤكد تقريباً أن تعكس مبيعات الشاحنات والجرارات ترقية لقطاع النقل والزراعة في الشمال. إن القدرة على التنقل هي مفتاح لممارسة الأعمال التجارية في اقتصاد السوق المركزي ، وكذلك القدرة على إنفاق ما يكفي لشراء أشياء مثل الدراجات البخارية الكهربائية.

علاوة على ذلك، في دراسة صدرت هذا الشهر ، وجد هايز وفون هيبل أيضا أن واردات مولدات تعمل بالديزل والبنزين ، إلى جانب الألواح الشمسية الموجودة بالفعل في كل مكان في الشمال ، تعمل على إنشاء نظام طاقة مستقل بشكل متزايد عن شبكة الطاقة الوطنية.

ومع ذلك، يمكن أن يكون الحفاظ على السلطة في كثير من الأحيان روتينًا مفصلاً.

الألواح الشمسية ، الخيار الأرخص ، يمكن أن تبقي غرفة مضاءة ، وقد تجعل الهاتف المحمول يعمل وربما التلفزيون أو جهاز آخر، عندما تتدفق الكهرباء من الشبكة بالفعل ، يمكن استخدامها لشحن البطاريات قبل ضربات التعتيم التالية.

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