ميانمار تستعد لعودة لاجئي الروهينغا

أخبار الآن | نايبيداو- ميانمار (وكالات)

تستعد ميانمار لاستقبال أكثر من ألفين من الروهينغا المسلمين الذين لجأوا إلى بنغلادش. وتعد أول مجموعة من إجمالي خمسة آلاف شخص سينقلون إلى ميانمار في إطار اتفاق أبرم الشهر الماضي، غير أن أكثر من عشرين شخصا ضمن قائمة العائدين المحتملين، رفضوا العودة إلى ميانمارالتي فروا منها سابقا.

من جهتها، تقول بنغلادش، إنها "لن تجبر أحدا على العودة، وأنها ستكون طوعية". وقال وزير التضامن الاجتماعي في ميانمار، وين ميات آيي، إن "استعدادات جرت لاستقبال أكثر من ألفي شخص سينقلون بقوارب إلى مركزين مؤقتين الخميس المقبل، بينما سيتبعهم ألفان آخران برا في وقت لاحق".

وأضاف: "بعد تعامل السلطات مع المهجرين سينقلون إلى مركز آخر يمكنهم فيه الحصول على مأوى وغذاء وسيطلب منهم بناء منازل عبر خطط تمويلية". ولن يسمح للعائدين بالحركة سوى داخل مونجدو، وهي إحدى ثلاث مناطق فروا منها بالسابق، وذلك في حالة قبول العائد بإصدار بطاقة للتحقق من هويته.

ويرفض معظم الروهينغا البطاقة، لأنها بمثابة وثيقة يتم التعامل بموجبها معهم على أنهم أجانب. وأعلنت الأمم المتحدة، في أكثر من مناسبة، بأن الظروف "ليست آمنة بعد لعودتهم"، وإن أحد تلك الأسباب، احتجاج البوذيين في ميانمار على عودتهم.

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