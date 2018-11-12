مركز أمريكي: بيونغ يانغ تطور قواعد صاروخية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مركز دراسات أمريكي إنه تعرف على 13 من بين 20 قاعدة صواريخ داخل كوريا الشمالية تم رصد عمليات صيانة وتحسين فيها برغم المفاوضات الجارية بين واشنطن وبيونغ يانغ. و قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إن المواقع يمكن استخدامها لنشر صواريخ باليستية متنوعة المدى ويعتقد أنها قادرة على الوصول لأي مكان في الولايات المتحدة.

والمواقع المذكورة في تقرير مركز الدراسات متناثرة في مناطق نائية وجبلية في مختلف أرجاء كوريا الشمالية ويمكن استخدامها لنشر صواريخ باليستية متنوعة المدى أطولها مدى يعتقد أنه قادر على الوصول إلى أي مكان في الولايات المتحدة. وكتب بيرموديز ”قواعد تشغيل الصواريخ ليست منشآت إطلاق“ وأضاف ”يمكن إطلاق الصواريخ من داخلها في حالات الطوارئ لكن إجراءات التشغيل التي يتبعها جيش الشعب الكوري تتطلب ان تكون منصات إطلاق الصواريخ بعيدة عن القواعد وموجودة في مواقع إطلاق جرى استطلاعها من قبل أو شبه مجهزة للتشغيل“.

وتعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعمل على نزع السلاح النووي في قمتهما التاريخية في يونيو حزيران في سنغافورة لكن الاتفاق افتقر للتحديد والمفاوضات لم تحرز تقدما يذكر بعد ذلك.

وبعد فترة وجيزة من هذه القمة كتب ترامب على تويتر ”لم تعد كوريا الشمالية تمثل تهديدا نوويا“. وأعلنت كوريا الشمالية أنها ”استكملت“ قوتها النووية وأوقفت التجارب الصاروخية والنووية في وقت سابق هذا العام لكن المفاوضين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين لم يستخلصوا من بيونجيانج بعد إعلانا ملموسا عن حجم أو نطاق برنامجها النووي أو وعد بوقف نشر ما في ترسانتها حاليا.

وقالت كوريا الشمالية إنها أغلقت موقع بونجي-ري للاختبارات النووية ومنشأة سوهاي لاختبار محركات الصواريخ. وأثارت احتمال إغلاق المزيد من المواقع والسماح للمفتشين الدوليين بالمراقبة إذا اتخذت واشنطن ”إجراءات مماثلة“ لم تظهر أي بوادر عليها بعد.وفي الأسبوع الماضي ألغت كوريا الشمالية اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نيويورك وأشارت وسائل الإعلام الحكومية يوم الاثنين إلى أن استئناف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتدريبات عسكرية على نطاق محدود يمثل انتهاكا للاتفاق الراهن الذي يهدف إلى خفض التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

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