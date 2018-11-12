أصغر نائبة في الكونغرس لا تملك المال لتأجير شقة في واشنطن!

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تواجه ألكسانريا كورتيز أصغر نواب الكونغرس الأمريكي على الإطلاق مشكلة قد تبدو غريبة للوهلة الأولى، لكنها من الواضح أنها معتادة بالنسبة للشباب الأمريكيين وللعاملين في العاصمة واشنطن، وحتى للنواب أنفسهم.

ستتبوأ كورتيز مقعدها في مجلس النواب عن الحزب الديموقراطي، ستصبح ممثلة للشعب في الكونغرس، ولكن ...

ليس قبل أن تحصل على راتبها الأول لتصبح قادرة على دفع إيجار شقة وتحمل تكاليف الحياة في واشنطن التي يتجاوز فيها إيجار شقة من غرفة واحدة ألفي دولار !

هذه المشكلة رغم أنها تواجه الكثير من الشباب وحتى غيرهم إلا أنها بحسب البعض تكشف هوة كبيرة وخللاً في نظام المؤسسة التشريعية في التعامل مع نوابها المنتخبين من خلفيات اجتماعية ومادية مختلفة، فكورتيز التي كانت تعمل في مطعم إضافة إلى نشاطها السياسي والاجتماعي لم يصل دخلها خلال العام الماضي إلى ثلاثين ألف دولار.

ونشرت تغريدة تقول فيها إن معضلة السكن التي تواجهها حالياً تظهر إلى أي مدى النظام الانتخابي الأمريكي ليس مصمماً ليتيح لأفراد الطبقة العاملة القيادة.

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