قتلى جراء انهيار أرضي في البرازيل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت تقارير إعلامية أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر انهيار أرضي بضاحية مجاورة لمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عقب أيام من هطول أمطار غزيرة.

وقالت هيئة الإطفاء بولاية ريو دي جانيرو إن 11 شخصا آخرين تمكنت السلطات من إنقاذهم، وأن تسعة منازل دمرت بسبب الانهيار.

ووقع الحادث وفقا للتقارير في الساعات الأولى من صباح السبت في أحد الأحياء الفقيرة الواقعة على منحدر لأحد الجبال بمنطقة نيتيروي بولاية ريو.

وقالت قوات الحماية من الكوارث بالمنطقة إن حالة من التأهب الشديدة سادت المنطقة خلال الأيام الأخيرة بسبب هطول أمطار غزيرة هناك.

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