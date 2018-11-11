في عيد ميلاده الـ44.. 100 مليون $ من "دي كابريو" للبيئة

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تبرّعت مؤسسة الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، مؤخراً، بمبلغ 100 مليون دولار، للجمعيات الخيرية المعنية بتغير المناخ.

ومنذ نشأتها منذ 20 عاماً (1998)، موّلت مؤسسة دي كابريو أكثر من 200 مشروعاً في 50 دولة و5 مناطق بقيمة 80 مليون دولار، كما أنها تدعم 132 منظمة. وتسعى المؤسسة إلى العمل على حماية الحياة البرية، والحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ وحماية التوازن الإيكولوجي. ومع التبرعات الجديدة التي تعتبر ذات قيمة عالية مقارنة بالسنوات الماضية، فإنّ تقديمات المؤسسة ستصل إلى 180 مليون دولار منذ العام 1998.

وفي العام الماضي 2017، تبرعت مؤسسة دي كابريو بمبلغ 20 مليون دولار لمكافحة تغير المناخ. ويعتبر دي كابريو من أبرز المعارضين لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قضى بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً من اتفاق باريس حول المناخ في حزيران 2017. فمن منظوره، يرى دي كابريو أنّ الولايات المتحدة يمكن أن تحارب تغير المناح، ولديها القدرة على قيادة العالم في هذه القضية.

وكان دي كابريو شارك كمنتجٍ تفنيذي للفيلم الوثائقي Before the flood، الذي تناول قضية التغير المناخي والتأثيرات السلبية لعمليات التصنيع وزيادة الإستهلاك على صحة الكوكب.

دي كابريو يحتفل بعيده الـ44

وأمس السبت، احتفل دي كابريو بعيد ميلاده الـ44، برفقة عددٍ كبيرٍ من مشاهير هوليوود، في نادي "سبرنغ بالاس"، في إحدى ضواحي بيفرلي هيلز بمدينة لوس أنجلوس.

وذكر موقع "Just Jared" المواكب لأخبار المشاهير أنّ "ليو استطاف 50 من ضيوفه على حفل عشاء صغير، قبل الإنتقال إلى الإحتفال الموسّع الذي ضمّ 500 شخصاً".

وحضرت العشاء أوبرا وينفري، فيما ضمّت قائمة المشاركين في الإحتفال الموسع كلاّ من بيوسيه وجاي زي وجينفير أنيستون، وآخرين.

"ليو" على معجم اللغة الإنكليزية

إلى جانب ذلك، فقد أعلنت جامعة "أكسفورد" البريطانية عن "تعبير مختصر لاسم النجم العالمي وهو "Leo"، كفعل في معجم اللغة الإنكليزية، والذي يعني في اللغة العربية: "أن يحقق الإنسان الشيء الذي يريده بعد سنوات طويلة".

ويعود السبب وراء ذلك إلى صبر ومثابرة "دي كابريو" طيلة السنوات الماضية، للفوز بجائزة الأوسكار التي رشح لها 4 مرات، كأفضل ممثل، ليفوز بها في الترشيح الخامس عن فيلم "ذا رافيننت".

أبرز الجوائز

وخلال مسيرته الفنية الحافلة بالإنجازات، فاز دي كبريو بالعديد من الجوائز وأبرزها:

- جائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن دوره في فيلم "ذا رافيننت" عام 2016.

- فوزه بـ3 من جوائز "غولدن غلوب"، أولها عن فيلم "ذا آفيتور" والثانية كأفضل ممثل عن دوره في فيلم "ذا وولف أوف ستريت"، والثالثة كأفضل ممثل في فيلم درامي "ذا رافيننت".

- فوزه مرتبين بجائزة إختيار النقاد "BFCA" كأفضل ممثل عن فيلم "ذا وولف أوف ستريت" وفيلم "ذا رافيننت".

- فوزه 3 مرات بجائزة MTV لأفضل أداء لممثل رجل عن أفلام "ذا آفيتور" و "ذا رافيننت" و "تايتنك".

- نال دي كابريو جائزة الدب الفضي كأفضل ممثل عن فيلم "روميو وجولييت" عام 1997.

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