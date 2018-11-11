فيسبوك على خطى غوغل.. اجراءات لتسهيل التبليغ عن المتحرشين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن موقع "فيسبوك" أنه سيتخذ تدابير لضمان شفافية أكبر في معالجة حالات التحرش الجنسي داخل المؤسسة، غداة إعلان "غوغل" عن خطوات مماثلة في هذا الاتجاه.

وبموجب هذا التوجه الجديد، لن يكون الموظفون والموظفات الذين يبلّغون عن تعرضهم لحالات تحرش جنسي ملزمين بالتقيد بما يعرف بـ"بند التحكيم" الذي يرغمهم على السير بنوع من الوساطة الخاصة من دون الكشف علنا عن هذه الحالات عبر التقدم بشكاوى قضائية.

وسيصبح الاحتكام لهذا البند اختياريا في حالات التحرش الجنسي، على ما أوضح أحد المسؤولين الإعلاميين في المجموعة لوكالة فرانس برس.

وأضاف "لا مكان للتحرش الجنسي في فيسبوك".

كذلك جرى تعديل السياسة الداخلية للشركة إذ إن المسؤولين أو الكوادر من مستوى معين سيكونون ملزمين بإبلاغ قسم الموارد البشرية عما إذا كانوا على علاقة مع موظف آخر تفاديا لانتهاكات محتملة.

ويأتي هذا الإعلان غداة تعهد مجموعة عملاقة أخرى في مجال التكنولوجيا هي "غوغل" بإنهاء إلزامية بند التحكيم لموظفيها.

وكتب رئيس المجموعة العملاقة سندار بيتشاي في رسالة إلكترونية إلى موظفي "غوغل" حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها "يجب الإقرار بأننا لم نقم دائما في السابق بما كان علينا فعله لذا نحن آسفون حقا".

وأضاف "علينا بوضوح إجراء تغييرات"، مرفقا رسالته بسلسلة تدابير ترمي "لمزيد من الشفافية" و"الدعم" لضحايا هذه الانتهاكات.

ووعدت "غوغل" خصوصا بالإبلاغ باستمرار عن عدد حالات التحرش الجنسي المثبتة في الشركة والتدابير المسلكية المتخذة في هذا الإطار.

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