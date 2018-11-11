سول تهدي بيونغ يانغ "اليوسفي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية أن طائرة نقل عسكرية بدأت الأحد في نقل أول دفعة من فاكهة اليوسفي إلى كوريا الشمالية في إطار هدية يبلغ وزنها ‭200‬ طن، وقسمت على 20 ألف صندوق.



وتأتي الهدية ردا على هدية من كيم جونغ أون تمثلت في إرسال طنين من فطر الصنوبر إلى سول بعد قمة أيلول/سبتمبر الماضي.



وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي إنهم أجروا اختبارات إشعاع على الفطر بعد أن تقدم نائب من المعارضة بشكوى عن الأمر.

ورافق عدد من المسؤولين البارزين من كوريا الجنوبية الشحنة الأولى من اليوسفي إلى بيونغ يانغ من بينهم تشون هي سونغ نائب وزير التوحيد وسوه هو كبير مستشاري الرئيس لشؤون التوحيد.

ويواجه كيم ضغوطا دولية مستمرة بسبب برامج الأسلحة في بلاده.

وقد تعهد باتخاذ خطوات لنزع السلاح النووي خلال قمة تاريخيه جمعته في يونيو حزيران بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة. لكن الخطوات التي اتخذتها بيونغ يانغ حتى الآن لم تف بالمطالب الأمريكية التي تشمل اتخاذ خطوات غير قابلة للتراجع عنها للتخلص من ترسانتها والإفصاح الكامل عن منشآتها وموادها النووية.



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