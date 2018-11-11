بومبيو: سنواصل التعبير عن مخاوفنا إزاء ما يتعرض له الإيغور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اتهمت الولايات المتحدة الصين يوم الجمعة، بانتهاج سياسة قمعية بحق جميع الأقليات الدينية والعرقية بما فيهم المسلمون الإيغور الذين يعيشون في هذا البلد.

وأثار كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس هذه المسألة مع نظيريهما الزائرين، وزير الدفاع الوطني الجنرال وي فينغ، ومدير مكتب الشؤون الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني يانغ جيه تشي، في واشنطن. وفقا لموقع "indiatvnews".

إلا أن الوفد الصيني الزائر نفى هذه المزاعم وطلبت من إدارة ترامب التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين. وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك "إن الولايات المتحدة ومعها المجتمع الدولي سيواصلون التعبير عن مخاوفهم إزاء ما يتعرض له الملايين من المسلمين الإيغور الذين حُرموا من حرياتهم".

وردا على سؤال حول انتهاك حقوق المسلمين الإيغور، قال بومبيو إن مسألة حقوق الإنسان لا نقاش فيها بالنسبة للولايات المتحدة . "نحن نطالب جميع الدول بما في ذلك الصين التعامل مع المسألة بأكبر قدر من المسؤولية".

وتابع: نحن نناقش مع الجانب الصيني الأمر للتأكد من أنهم يولون حرية وكرامة شعبهم اهتماما كافيا، أما فيما يتعلق بالأقليات الدينية في الصين، فقد أجرينا محادثات حول كيفية الخروج من هذا المأزق والكف عن أي ممارسات تقوم بها الحكومة الصينية بحق الإيغور.

من جانبه قال يانغ: "إن ما يحدث في إقليم "تشينغ يانغ" شأن داخلي صيني، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه.

وأضاف إن الحكومة الصينية تولى أهمية كبيرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى تشينغ يانغ واتخذت مجموعة من الاجراءات لتعزيز الاستقرار والتنمية والوحدة ورفاهية الشعب، أما التطوارت الأخيرة فهي تدابير احترازية ضمن حدود القانون ضد أي مشروع انفصالي".. دون أن يتطرق الوزير الى الآلية التي تمت بها هذه التدابير والتي جلبت على الحكومة الصينية عاصفة من الانتقادات من قبل الدول والهيئات الأممية.

وعن آخر تطورات الأحداث في "تشينغ يانغ" صرح " يانغ جيه تشي" بأن اقتصاد الإقليم ينمو بقوة وجميع الأعراق الموجودة هناك تعيش مع بعضها البعض في حال من الوئام الإجتماعي" وهذا ما لا تؤكده تقارير الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والتي أكدت أن الصين تمارس أقصى درجات الإضطهاد بحق أقلية الإيغور.

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