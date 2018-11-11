بعد جدال بينهما.. مراسل "CNN" الى باريس لتغطية زيارة ترامب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قررت شبكة "سي ان ان" وبعد يومين من سحب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغاء اعتماد مراسلها بالبيت الأبيض ارسال كبير مراسليها "جيم أكوستا" الى فرنسا لتغطية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وذلك في تحدٍّ واضح لقرار الرئيس بتعليق اعتماد المراسل بعد نقاش حاد بين الطرفين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض تزامنا مع انتخابات التجديد النصفي

ونشر أكوستا عبر حسابه على موقع تويتر صورة لنفسه أمام برج إيفل، مصحوبة بتغريدة توحي بالتحدي :" تحياتي من باريس حيث سنعمل على الأرض لتغطية زيارة ترامب لفرنسا".

ووضع أكوستا وسما بجانب التغريدة (1A#) و يشير إلى التعديل الأول في الدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير ويمنع التعدي على حرية الصحافة.

ويزور ترامب باريس الأحد، لإحياء ذكرى يوم الهدنة في 11 نوفمبر والذي يصادف مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى، حيث سيلتقي الرئيس إيمانويل ماركرون.

وويذكر انه بدأ النقاش الساخن بعد اصرار صحي ال سي ان ان على طرح الأسئلة حول قافلة المهاجرين من أميركا الوسطى التي تتجه نحو الحدود الأميركية.

وقال ترامب "هذا يكفي"، ثم حاولت موظفة سحب الميكروفون من أكوستا دون أن تفلح في ذلك.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن "الرئيس ترامب يؤمن بحرية الصحافة ويتوقع بل ويرحب بالأسئلة الصعبة حوله وحول إدارته".

وأضافت "لكننا لن نتحمّل ابداً مراسلاً يضع يديه على امرأة شابة تحاول فقط القيام بعملها كموظفة متدربة في البيت الأبيض. هذا التصرف غير مقبول بالمطلق".

ورد أكوستا على اتهامه بسوء السلوك في تغريدة قال فيها "هذه كذبة"، وتضامن معه على تويتر عدد من الصحفيين الذين كانوا برفقته في المؤتمر الصحافي.

وقالت محطة "سي أن أن" في بيان أن "المتحدثة باسم البيت الأبيض ساندرز كذبت"، وأن تعليق التصريح الصحفي "تم كرد انتقامي على سؤال فيه تحدٍ".

وأضاف البيان أن ساندرز "قدمت اتهامات زائفة واستشهدت بحادثة لم تحدث"، مشيرا إلى أن "هذا القرار غير المسبوق يمثل تهديدا لديموقراطيتنا والبلاد تستحق أفضل من ذلك. نحن نقدم دعمنا الكامل إلى أكوستا".

وهذا الحادث هو الأخير في سلسلة من التجاذبات بين الرئيس ومراسلي "سي أن أن".

اقرا: البيت الأبيض يسحب تصريح مراسل "سي إن إن" بعد مشادة مع ترامب