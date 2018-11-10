9 قتلى و35 مفقود حتى الساعة في حرائق كاليفورنيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفعت حصيلة الضحايا في حريق كاليفورنيا إلى 9 قتلى و35 مفقوداً، بعد أن تمددت النيران بفعل الرياح العنيفة، وفق ما أعلنت الشرطة في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتم العثور على الضحايا التسع في مدينة "بارادايس" في شمال كاليفورنيا، حيث غزت النيران أكثر من 6700 منزل وشركة، مما جعلها واحدة من أكثر المناطق المتأثرة بالحرائق في تاريخ الولاية، وفقاً لوزارة حماية الغابات والوقاية من كاليفورنيا.

نزلت النيران على الجنة بسرعة كبيرة لدرجة أن العديد من الناس أجبروا على ترك سياراتهم أثناء محاولاتهم الفرار من المنطقة.

وأعلنت السلطات الخميس 8 تشرين الثاني (نوفمبر)، أنها طلبت من آلاف السكان في شمال الولاية مغادرة ديارهم بسبب الحريق الذي يتمدّد سريعاً.

وكتبت دائرة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق في تغريدة على "تويتر" أن "هذه الكارثة بالغة الخطورة، ومن فضلكم، أخلوا منازلكم، إذا ما طُلب منكم ذلك".

والحريق الذي أطلق عليه اسم "كامب فاير" ويعتبر متأخراً بالنسبة إلى موسم الحرائق في الولايات المتّحدة، أتى على عشرات المنازل في مقاطعة بوتي حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ، وتهدّد النيران حوالي 15 ألف نقطة حسّاسة.

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