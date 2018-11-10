حريق ضخم شمال كاليفورنيا يتسبب بمصرع 5 أشخاص

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لقي خمسة أشخاص حتفهم في حريق ضخم التهم نحو 300 كيلومتر مربع ويهدد مدينة ماليبو الواقعة على الشاطئ، وفق ما أعلنت الشرطة في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية الجمعة.

وقال مكتب شريف المنطقة إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في الحريق بعد أن حاصرتهم ألسنة اللهب في سيارتهم أثناء محاولتهم الفرار.

وتم العثور على الضحايا الخمسة في مدينة بارادايز التي أُمر جميع سكانها البالغ عددهم 26 ألفا بإخلائها، وأكد المكتب "تعذر التعرف عليهم بسبب الحروق".

وأعلنت السلطات الخميس أنها طلبت من آلاف السكان في شمال الولاية مغادرة ديارهم بسبب الحريق الذي يتمدّد سريعاً. وكتبت دائرة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق في تغريدة على "تويتر" أن "هذه الكارثة بالغة الخطورة، ومن فضلكم، أخلوا منازلكم، إذا ما طُلب منكم ذلك".

والحريق الذي أطلق عليه اسم "كامب فاير" ويعتبر متأخراً بالنسبة إلى موسم الحرائق في الولايات المتّحدة، أتى على عشرات المنازل في مقاطعة بوتي حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ. وتهدّد النيران حوالي 15 ألف نقطة حسّاسة.

وتمدّدت الكارثة التي أجّجتها رياح عنيف، منذ الفجر بسرعة كبيرة، وغطّت مدينة بارادايز بسحب الدخان الكثيفة والرّماد. ودمّرت النيران عشرات المنازل ومستشفى ومحطّة محروقات.

واندلع حريق آخر في جنوب كاليفورنيا، على بعد بضعة كيلومترات من المكان الذي أطلق فيه جندي سابق النار مساء الأربعاء في ثوسند اوكس، شمال ماليبو، فقتل 12 شخصاً ثم انتحر.

وتقول السلطات في كاليفورنيا إن هذه الكارثة الثانية حوّلت إلى رماد نحو 40 كيلومتراً مربّعاً، وأجبر الحريق على إخلاء مدينة ماليبو المطلة على المحيط، فيما يتوسع حريق ثالث في مقاطعة فنتورا في جنوب الولاية.

في سياق متصل، أصدرت السلطات الأمريكية تحذيرا من تلوث الهواء في أجزاء من منطقة خليج سان فرانسيسكو بسبب الدخان المتصاعد من حرائق الغابات الهائلة.

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