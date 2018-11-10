الشرطة الأسترالية: هجوم ملبورن مرتبط بداعش

أخبار الآن | سيدني - استراليا (رويترز)



قالت الشرطةُ الاسترالية اليوم السبت إن الهجومَ الذي قُـتل فيه شخص واحد والمهاجم مرتبط بتنظيم داعش.

وأكدت الشرطةُ الأسترالية أن الصلةَ متعلقة بالإلهام وليس الاتصال المباشر ، حيث أعلن داعش في وقتٍ سابق مسؤوليتِه عن الهجوم.

وردا على سؤال لأحد الصحفيين بشأن صلة الهجوم بداعش، قال ايان مكارتني نائب رئيس الشرطة الاتحادية الاسترالية هناك صلات بداعش مشيرا إلى أن الصلة متعلقة بالإلهام وليس الاتصال المباشر

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الأسترالية إنها تتعامل مع الهجوم الذي وقع وسط مدينة ملبورن الجمعة بوصفه "حادثا إرهابيا".

وكانت الشرطة اعتقلت رجلا في أعقاب حادث إشعال نار في سيارة وطعن ثلاثة أشخاص وسط المدينة، توفي واحد منهم .

وقد أطلقت الشرطة النار على المهاجم إثر مواجهة مع عناصرها في أحد شوارع المدينة المزدحمة، بحسب السلطات الأسترالية.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المهاجم قد توفي متأثرا بالجراح التي أصيب بها في المستشفى التي نقل إليها.

ونُقل الجريحان الآخران إلى المستشفى ويشتبه في أن حالة أحدهما حرجة.

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