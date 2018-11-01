مون يعلن أن كيم سيزور سول قريبا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي إن" عن زيارة مقبلة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى سيول برغم صعوبة مفاوضات نزع الأسلحة النووية بين الشمال وواشنطن. وقال مون أمام البرلمان أن شبه الجزيرة تقترب من خط الانطلاق التاريخي للسلام , مضيفا أن الزيارة قد تحصل قبل نهاية العام الحالي.

وأثناء قمتهما الثالثة في أيلول/سبتمبر في بيونغ يانغ، اتفق الزعيمان على أن يزور كيم سيول في "مستقبل قريب"، من دون تحديد التاريخ. وأضاف "يبدو أن زيارة الرئيس كيم جونغ أون إلى روسيا وزيارة الرئيس (الصيني) شي جينبينغ إلى كوريا الشمالية ستحصلان قريباً". وتحدّث مون عن "انفتاح" للقاء بين كيم ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وتابع "زيارة العودة للرئيس كيم جونغ أون ستحصل قريباً"، من دون إعطاء تفاصيل أخرى.

وظهرت اختلافات حول الملف الكوري الشمالي بين سيول وحليفتها واشنطن التي تنشر 28500 جندي في كوريا الجنوبية لحمايتها من جارتها الشمالية. وخلال قمة تاريخية عُقدت في حزيران/يونيو في سنغافورة، وقع كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلاناً حول نزع الأسلحة النووية لكن مذاك لم تحرز المفاوضات أي تقدم.

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