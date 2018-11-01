رصد إشارات بموقع سقوط الطائرة الإندونيسية

أخبار الآن | إندونيسيا - (وكالات)

أعلن نائب رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا أن هناك صوت أزيز يزداد وضوحا، ويعتقد أنه ينبعث من الصندوق الأسود لطائرة "ليون إير" الإندونيسية التي سقطت في البحر هذا الأسبوع وعلى متنها 189 شخصا. وأضاف ذات المسؤول أنه تم إرسال مركبة تعمل عن بعد، حيث رصدت كتلة ضخمة في قاع البحر، يعتقد أنها جزء من جسم الطائرة..

وكانت الفرق الأرضية قد فقدت الاتصال بالرحلة (JT 610) التابعة لشركة الخطوط الجوية منخفضة التكلفة "ليون إير" بعد 13 دقيقة من إقلاع الطائرة، في وقت مبكر يوم الاثنين من جاكرتا في طريقها إلى بلدة بانكال بينانغ.

والطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737 ماكس 8، وقالت تقارير إن شركة الطيران استلمتها منذ حوالي شهرين فقط. وأكد نائب رئيس لجنة سلامة النقل هاريو ساتميكو في تصريحات لرويترز رصد إشارات من الصندوق الأسود، وقال "صوت الأزيز أوضح". وأضاف أن فريقا من الغواصين، يعمل منذ الصباح الباكر لتحديد المنطقة التي يعتقد أن الصندوق الأسود سقط بها. ووصف حالة البحر بأنها عادية.

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