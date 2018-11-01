خريطة تكشف أن 5 دول فقط تحتوي على 70% من الحياة البرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( الغارديان )

ماذا لو حقاً حقًا انقرضت كل الحيوانات المهددة بالانقراض؟ أي خلل سيحدث انتهاء أنواع مهمة في عالم الحيوان ، خاصة تلك الحيوانات الضخمة البرية؟

لطالما حذر الباحثون من مغبة اهمال الحياة البرية التي تختفي شيئاً فشيئاً من كوكب الأرض، وهاهو التهديد يحدث بالفعل.

دراسة جديدة، أظهرت أن خمس دول حول العالم فقط، تتفرد بـ70 % من الحياة البرية العذراء.

وشدد البحث الذي أُجري في جامعة كوينزلاند في أستراليا بالتعاون مع جمعية "المحافظة على الحياة البرية"، على أنه يجب اتخاذ خطوات جديّة لحماية هذه المناطق.

وقدم الباحثون الذين نشروا نتائج دراستهم في العدد الأخير من الدورية العلمية "نيتشير"، خريطة للعالم، عرضت فيها الدول التي تحتوي على هذه المناطق التي تخلوا من النشاط الصناعي.

وقالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، إن الخبراء الذين يعملون في مجال الحفاظ على الطبيعة، يُطالبون الحكومات بإجراءات جديّة للحفاظ على النظم البيئية على سطح كوكب الأرض.

وأشار البحث إلى أن الدول الخمس التي تتمتع بأكبر حصّة من الحياة البرية العذراء، أي التي لم تتضرر بفعل الإنسان، هي الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل وروسيا وكندا.

فيما استثنى البحث، الحياة البرية التي في قارة أنتراكتيكا وفي البحار التي لا تعتبر ضمن المياه الإقليمية للدول.

وادعى الباحثون بعد توصلهم للنتائج، أنه لا يمكن حماية ما تبقى من الحياة البرية على سطح الكوكب، بدون "سياسة عالمية" وضاحة.

وطالب الباحثون بوضع هدف عالمي للحفاظ على نسبة 100% من النظم البيئية المُتبقية، وقال رئيس البحث، جيمس واتسون، إن "كل ما على الدول فعله، هو منع الصناعة من الدخول إلى تلك المناطق".

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