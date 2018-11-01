الكوريتان توقفان جميع الأعمال العدائية

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية(وكالات)

بدأت الكوريتان بوقف جميع الأعمال التي من شأنها إثارة العداء بينهما.السلطات الدفاعية في سول قالت أن تلك الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الجانبين لمجموعة من التدابير المعنية ببناء الثقة التي تم الاتفاق عليها خلال مباحثات القمة التي جرت مؤخرا بين قيادتي البلدين.

ووقعت الكوريتان اتفاقا عسكريا في 19 سبتمبر الماضي، على هامش مباحثات القمة التي جرت بين رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، في العاصمة الشمالية بيونج يانج.

وينص الاتفاق العسكري الشامل الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، على وقف جميع الأعمال العدائية على المنطقة الحدودية بين الجانبين برًا وبحرًا وجوًا، كما دعا الاتفاق أيضًا إلى إقامة منطقة عازلة في المناطق الحدودية بهدف منع وقوع أي احتكاكات عسكرية عرضية وتجنب وقوع حرب.

وقالت وزارة الدفاع الوطني، إن كوريا الشمالية التزمت بتفيذ التدابير المنوطة بها لوقف الأعمال العدائية، وفق نص الاتفاق العسكري.

وفي وقت سابق، اتفقت كوريا الشمالية والجنوبية على البدء في ربط الطرق وخطوط السكك الحديدية في خطوة أخرى تشير إلى تحسن العلاقات، ما أثار مخاوف الولايات المتحدة من احتمال تقويض مسعاها للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها النووي

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