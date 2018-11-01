العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإندونسية المنكوبة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

في جديد أنباء الطائرة الإندونيسية المنكوبة، انتشل غواصون، صباح الخميس، الصندوق الأسود للطائرة من قاع البحر، وهو تطور جديد في التحقيق حول سبب سقوط الطائرة التي صنعت قبل شهرين فقط.

وأظهر مقطع فيديو، بثه التلفزيون الإندونيسي الرسمي، عثور غواصين اثنين عثروا على العلبة السوداء للطائرة، وسلموها إلى سلطات البحث والتحقيق. الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، هوت الإثنين الماضي، في بحر "جاوة"، بعد دقائق قليلة على إقلاعها من جاكرتا.

وكانت الفرق الأرضية قد فقدت الاتصال بالرحلة (JT 610) التابعة لشركة الخطوط الجوية منخفضة التكلفة "ليون إير" بعد 13 دقيقة من إقلاع الطائرة، في وقت مبكر يوم الاثنين من جاكرتا في طريقها إلى بلدة بانكال بينانغ.

والطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737 ماكس 8، وقالت تقارير إن شركة الطيران استلمتها منذ حوالي شهرين فقط. وفي وقت سابق من صباح الجمعة، أكد نائب رئيس لجنة سلامة النقل هاريو ساتميكو في تصريحات لرويترز رصد إشارات من الصندوق الأسود، وقال "صوت الأزيز أوضح".

وأضاف "أرسلنا مركبة تعمل عن بعد، ورصدنا كتلة ضخمة في قاع البحر، نعتقد أنها جزء من جسم الطائرة". وأضاف أن فريقا من الغواصين، يعمل منذ الصباح الباكر لتحديد المنطقة التي يعتقد أن الصندوق الأسود سقط بها. ووصف حالة البحر بأنها عادية.

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