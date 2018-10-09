خروج طائرة ركاب تايلاندية عن مسارها أثناء الهبوط

أخبار الآن - دبى-الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت الخطوط الجوية التايلاندية عن خروج طائرة من طراز بوينغ 747 حدود مدرج مطار Suvarnabhumi الدولي في بانكوك، وتحمل على متنها 115 شخص ، ما أدى إلى إصابة راكب واحد وإغلاق المدرج مؤقتا.

وهبطت رحلة الخطوط الجوية التايلاندية القادمة من غوانغتشو، في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، أثناء عاصفة رعدية في العاصمة التايلاندية، وأجبر 97 راكبا و18 من أفراد الطاقم على النزول من الطائرة على بعد 100 متر من المدرج، باستخدام معدات الطوارئ القابلة للنفخ، وذلك بسبب الظروف الخطرة.

وقالت الشركة في بيان لها: "كانت هناك أمطار غزيرة عند الهبوط في مطار Suvarnabhumi، وانزلقت الطائرة جزئيا عن المدرج، أثناء قيام الكابتن بمحاولة الهبوط، لتتوقف تماما في مكانها".

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