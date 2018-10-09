حزن يخيم على إندونيسيا بعد توقيف البحث عن ضحايا الزلزال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعرب مئات من أقارب المفقودين فى أعقاب زلزال وتسونامى إندونيسيا عن غضبهم وحزنهم بعد إعلان هيئة مواجهة الكوارث قرارها بتوقف عمليات البحث عن المفقودين وجثث الضحايا الخميس 11 أكتوبر/ تشرين الأول، وقال المتحدث باسم هيئة مواجهة الكوارث "سوتوبو بورو نوجروهو"، حسب ما نقلته صحيفة "جاكرتا جلوب" الإندونيسية - إن عمليات البحث واسعة النطاق ستتوقف بعد الخميس المقبل، بعد مرور 14 يوما على الزلزال، واعتبار كل المفقودين موتى، وفق وكالة "رويترز".

أضاف نوجروهو "نحن قلقون أن يتسبب نبش الأجساد المتحللة فى انطلاق أمراض"، مشيرا إلى أن السلطات ستسمح لسكان مدينة بالو، الأكثر تضررا بالكارثة، بالحفر والبحث عن المفقودين، لكن المسؤولين سيحاولون إقناعهم بعدم فعل ذلك..

الجدير بالذكر، أن العدد الرسمى لقتلى الكارثة التي ألمت بالبلاد في 28 سبتمبر/ أيلول ارتفعت إلى 1763 قتيلا، ولا تزال الجهود مستمرة لانتشال الجثث من تحت أنقاض المبانى فى مدينة بالو الصغيرة وأحياء فى جنوب المدينة تضررت بظاهرة تميع التربة..



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