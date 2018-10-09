توقعات بحدوث ظاهرة النينيو المدمرة هذا العام

أخبار الآن | أستراليا - ( وكالات )

قالت هيئة الأرصاد الجوية بأستراليا يوم الثلاثاء، إن ارتفاع درجة حرارة مياه المحيط الهادي، في الآونة الأخيرة، زاد بنسبة 70% من فرص حدوث ظاهرة "النينيو" هذا العام.

ويمكن أن تسبب هذه الظاهرة فيضانات وجفافاً أيضاً في مناطق مختلفة من العالم، كما أنها مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة والطقس الجاف عبر المحيط الهادي بآسيا.

وتلحق هذه الظاهرة أضراراً بشكل خاص بأستراليا، حيث أدت المرة السابقة في 2015-2016 إلى تقليص الإنتاج الزراعي في هذا البلد، وهو من بين أكبر المصدِّرين الزراعيِّين في العالم.

ويأتي هذا التنبؤ الجوي في وقت أدى فيه المناخ الجاف إلى القضاء على المحاصيل الزراعية والمراعي في ساحل أستراليا الشرقي؛ ما جعل مزارعين كثيرين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة.



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