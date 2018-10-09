بعد المكسيك .. الإعصار "مايكل" يتجه نحو فلوريدا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قال المركز الوطني الأمريكي للاعاصير إن الإعصار مايكل يجلب الأمطار الغزيرة إلى غرب كوبا وشرق المكسيك بينما يتجه نحو خليج جنوب شرق المكسيك ويستهدف ولاية فلوريدا.

وقال مدير المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار الأطلسي من الفئة الأولى ويقع على بعد نحو 30 ميلاً شمال غرب الطرف الغربي لكوبا مع أقصى رياح مستدامة تبلغ 80 ميلاً في الساعة.

تسببت الأمطار الغزيرة في نهاية الأسبوع في 13 حالة وفاة في أمريكا الوسطى بعد أن شكل مايكل قبالة ساحل شمال هندوراس.

ومع تحرك العاصفة شمالا ضربت شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك وغرب كوبا بأمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 80 كيلومترا في الساعة حسبما قال خبراء الارصاد الجوية.

وبعد أن ضربت فلوريدا ، من المتوقع أن تتحرك العاصفة في الشمال الشرقي يومي الأربعاء والخميس على طول ساحل المحيط الأطلسي وتضرب كاروليناس التي ما زالت تتعافى من إعصار فلورنسا الشهر الماضي.

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