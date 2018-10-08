كيم جون أون: محادثاتي مع بومبيو كانت مثمرة

أخبار الآن | كوريا الشمالية - (وكالات)

وصفَ زعيمُ كوريا الشمالية، كيم جونغ أون محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنها مثمرة ورائعة. وذكرت وكالةُ الأنباءِ المركزيةِ الكورية، أن كيم قدم شرحا مُفصلا لمقترحاتِ حَلِ قضيةِ نزعِ السلاح النووي. وأضافت أن الجانبين اتفقا على عقد مفاوضاتٍ بشأن تنظيم لقاءٍ جديد بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

ونقلت رويترز عن المصدر إن " كيم قيم بشكل إيجابي مع مايك بومبيو، الوضع المتطور في شبه الجزيرة الكورية، وشرح بشكل مفصل مقترحات حل قضية نزع السلاح النووي، والأمور التي تهم كلا من الجانبين وتبادل معه آراء بناءة".

وأضاف الزعيم الكوري أنه يعتقد أن الحوار بين البلدين سيستمر في التطور بشكل إيجابي "على أساس الثقة العميقة بين زعيمي البلدين"، وأبدى شكره لترامب لبذله جهودا مخلصة لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمتهما التاريخية في يونيو الماضي.

من جانبه، قال بومبيو إن زيارته الرابعة لبيونغ يانغ تمثل "خطوة أخرى للأمام" صوب نزع السلاح النووي، وإنه أجرى "محادثات جيدة وبناءة" مع كيم، لكن الحاجة تقتضي بذل مزيد من الجهد.

وفي الجارة الجنوبية، قال مكتب الرئاسة إن كيم وبومبيو اتفقا على ترتيب لقاء قمة بين الزعيم الكوري والرئيس الأميركي " في أقرب وقت ممكن"، وبحثا احتمال مراقبة الولايات المتحدة خطوات بيونغ يانغ نحو نزع السلاح النووي.

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