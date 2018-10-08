فوز أمريكيين بنوبل للاقتصاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

منحت جائزة نوبل للاقتصاد إلى الأمريكيين وليام نوردهاوس وبول رومر تكريما لأعمالهما في مواءمة الابتكار ومكافحة الاحتباس الحراري مع النمو الاقتصادي العالمي. وبهذه الجائزة يختتم موسم جوائز نوبل 2018 الذي غابت عنه للمرة الأولى منذ 70 عاما جائزة الآداب.

وأعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم في بيان أن نوردهاوس الاستاذ في جامعة يال ورومر من جامعة سترن للأعمال في نيويورك "طورا منهجيات تعالج تحديات تعتبر بين الأكثر أهمية في عصرنا: المواءمة بين النمو الدائم على المدى الطويل بالاقتصاد العالمي ورفاه سكان العالم".

وقالت الأكاديمية إن الأمريكيين "قاما بتوسيع نطاق التحليل الاقتصادي إلى حد كبير عبر إقامة نماذج تشرح كيفية تفاعل الاقتصاد مع الطبيعة والمعرفة".

وسيتقاسم نوردهاوس ورومر الجائزة البالغة قيمتها تسعة ملايين كورون سويدي (860 ألف يورو). والسنة الماضية نال الأمريكي ريتشارد ثالر جائزة نوبل للاقتصاد عن عمله في الاقتصاد السلوكي وخصوصا الآليات النفسية والاجتماعية التي تؤثر في قرارات المستهلكين أو المستثمرين.

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