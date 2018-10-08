سنغافورة تجري تغييرات على قطاع التعليم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ستلغي وزارة التربية والتعليم في سنغافورة، امتحانات منتصف السنة للصفوف الابتدائية وكافة الاختبارات للعامين الأولين من المدرسة الابتدائية وذلك ابتداء من العام المقبل وعلى مدى السنوات الثلاث القادمة. وقد وصف وزير التعليم أونغ يي كونغ هذه التغييرات بأنها خطوة أخرى نحو تحسين التوازن بين متعة التعلم ومعايير التعليم.



كما ستوفر التغييرات الأخيرة للمعلمين مساحة أكبر لاستكشاف طرق جديدة لجعل التعلم ممتعًا. وقال كونغ : "على أرض الواقع، المدرسون في قطار فائق السرعة.. يهرعون ويقيمون ويهيئون الطلاب للامتحانات.. أعتقد أن الوقت قد حان للتوقف".

وقالت وزارة التعليم إن خفض امتحانات منتصف العام سيتيح للطلاب مزيدا من الوقت للتكيف خلال سنوات "الانتقال الرئيسية"، عندما يتعين عليهم دراسة مواضيع جديدة والتعامل مع صرامة المحتوى العالي.

وأضاف وزير التعليم أن التحركات خلال السنوات القليلة الماضية، كلها جزء من مرحلة جديدة في نظام التعليم في سنغافورة ، قائلا إن"التعلّم من أجل الحياة قيمة ووجهة ومهارة يجب أن يمتلكها طلابنا، وهو أمر أساسي لضمان بقاء التعليم قوة راقية في المجتمع".

ويشعر بعض الآباء بالقلق إزاء التغييرات الجديدة، وخاصة كيف سيكون من الأصعب قياس أداء أبنائهم ضد أقرانهم لأن كتب التقارير لن تظهر بعد الآن التصنيفات والعلامات. ولكي ينجح التحول، قال كونغ، إن وزارة التربية بحاجة إلى "جلب أهم أصحاب المصلحة - الوالدين -" وإقناعهم بأن التغييرات لا تتنازل عن المعايير الأكاديمية.

وبدلا من إخبار الآباء بأن أطفالهم يضطرون لأداء واجباتهم المدرسية أو مقارنة نتائجهم مع زملائهم في الصف، فإن السؤال الذي يهم، يقول كونغ، هو: "ما الذي يجعل عيون طفلك تضيء؟"

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