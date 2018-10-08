روسيا تستدعي سفيرة هولندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)



أعلنت وكالاتُ أنباءٍ روسيةٍ رسمية، إن وزارة الخارجية الروسية ستستدعي السفيرة الهولندية، بعد إعلانِ بلادها الأسبوع الماضي أنها طردت في نيسان/أبريل، أربعة روس، يُشتبُه أنهم جواسيس، أعدوا مخططا لقرصنةِ أنظمةِ مقرِ منظمةِ حظرِ الأسلحة الكيميائية.



وكانت هولندا أعلنت الخميس أنها أحبطت محاولةَ قرصنةٍ روسيةٍ لاستهداف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي. وأشار مصدر في وزارة الخارجية لوكالة ريا نوفوستي الرسمية إلى أن "استدعاء السفيرة الهولندية إلى مقر الخارجية يأتي للرد على ما عدّه حملة التضليل التي جرت في لاهاي"، على حد قوله.

وبحسب السلطات الهولندية التي طردت أربعة روس يشتبه أنهم جواسيس، فإن هؤلاء أوقفوا سيارة محملة بتجهيزات إلكترونية في مرأب فندق قريب من مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف قرصنة أنظمتها المعلوماتية عن بعد.

ومحاولة القرصنة المفترضة هذه جرت في نيسان/أبريل فيما كانت المنظمة تحقق في تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا والذي نسبته لندن إلى عناصر الاستخبارات العسكرية الروسية.

كما وجهت كل من هولندا وبريطانيا وكندا وأستراليا والولايات المتحدة وفرنسا اتهامات إلى الكرملين بتدبير سلسلة هجمات معلوماتية في العالم.

المزيد من الأخبار

الغرب يتهم روسيا بشن هجمات إلكترونية تهدد الأمن العالمي

روسيا تعتبر اتهامات هولندا دعاية ضدها



