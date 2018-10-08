رئيس وزراء باكستان: مكافأة للمبلغين عن الفاسدين

أخبار الآن | باكستان - (وكالات)

تعهد رئيسُ الوزراء الباكستاني عمران خان، بوضعِ قانونٍ يكافئ المُبلغين عن المخالفات، والذين يساعدونَ بالقبض على المسؤولين والسياسيين الفاسدين. وقال خان في مؤتمر صحافي بمدينة لاهور إن استرداد الثروات المنهوبة يساعد في خفض العجز في الميزانية، وتخفيف العبء الذي يرزح تحته اقتصاد البلاد. وقال رئيس الوزراء إن ملياراتِ الدولارات من الأموال العامة قد سرقت خلال العقود الأخيرة، ومعظمها تم غسله خارج البلاد.

وأضاف "القانون سيدعو المواطنين لتحديد هوية الفاسدين وسيحصل (المبلغون عن المخالفات) على 20 بالمئة من الأموال غير المشروعة، والأصول المستردة من هؤلاء الناس." وأضاف أن الـ80 بالمئة الباقية ستستخدم لسداد ديون باكستان.

وارتفع عجز الميزانية في باكستان بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، بالتوازي مع انخفاض احتياطي العملات الأجنبية. كما تم خفض قيمة عملة البلاد الروبية بشكل متكرر في العام الماضي ما عزز التضخم.

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