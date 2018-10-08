عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

الكرملين يدعو كيم جونغ لزيارة روسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات) 

أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الإثنين، أن بلاده وجهت الدعوة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لزيارة موسكو. وأشار بيسكوف في تصريحات للصحفيين أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد الزيارة.

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن الإثنين أيضا إن كيم من المتوقع أن يزور روسيا قريبا. وكان كيم قد التقى وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، ضمن زيارة بحث خلالها تسريع عملية نزع السلاح النووي.

وقال بومبيو: "نواصل إحراز تقدم بشأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة سنغافورة"، في إشارة إلى اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي في  حزيران/يونيوالماضي.

المزيد من الأخبار 

البرازيل تخوض جولة انتخابات ثانية

كيم جون أون: محادثاتي مع بومبيو كانت مثمرة

 

#أخبار عالمية #الكرملين #روسيا #كوريا الشمالية

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...