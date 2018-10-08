الكرملين يدعو كيم جونغ لزيارة روسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الإثنين، أن بلاده وجهت الدعوة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لزيارة موسكو. وأشار بيسكوف في تصريحات للصحفيين أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد الزيارة.



وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن الإثنين أيضا إن كيم من المتوقع أن يزور روسيا قريبا. وكان كيم قد التقى وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، ضمن زيارة بحث خلالها تسريع عملية نزع السلاح النووي.

وقال بومبيو: "نواصل إحراز تقدم بشأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة سنغافورة"، في إشارة إلى اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي في حزيران/يونيوالماضي.

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