الصين تعلن أن رئيس الانتربول السابق "تلقى رشاوى

أخبار الآن | بكين (أ ف ب)

أعلنت الصين الاثنين أن رئيسَ الانتربول المستقيل نائبُ وزير الأمن العام الصيني مينغ هونغوي "تلقى رشاوى"، وذلك بعدَ ساعاتٍ على إعلانها أنها وضعته قيد التحقيق. وقالت وزارة الأمنِ العام في بيان إن مينغ "تلقى رشاوى ويُشتبهُ في أنه انتهك القانون"، بدون اعطاءِ توضيحاتٍ حول هذه الاتهامات. وكان الانتربول أعلن الاحد استقالة رئيسه الذي فُقِدَ أثره منذ أكثر من عشرة أيام بعد عودته الى الصين.

المزيد من الأخبار

الإنتربول يعلن استقالة رئيسه "المختفي"

الصين تكشف سبب اختفاء رئيس الانتربول

الإنتربول يطالب الصين بتوضيح عن هونغوي