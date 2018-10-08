البرازيل تخوض جولة انتخابات ثانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تصدر مرشح اليمين جايير بولسونارو نتائجَ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البرازيل، التي جرت الأحد بعد حصوله على أكثر من 46% من الأصوات، بحسب ما أعلنت السلطات الانتخابية، وفق نتائج شبه نهائية.

ولم يتمكن بولسونارو من الحصول على نسبة الخمسين بالمئة اللازمة للفوز من الجولة الأولى، الأمر الذي سيقود إلى خوضِ جولةٍ ثانية في الثامن والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الجاري ضدّ فرناندو حداد، مُرشح حزبِ العمال اليساري الذي حلّ ثانياً بحصوله على نحو ثمانية وعشرين في المئة من الأصوات.



ويرغب بولسونارو في الحد من الدين العام المتزايد عبر تطبيق إجراءات خصخصة واسعة النطاق والتقرب من الولايات المتحدة، كما يتبنى مواقف قوية حيال الحد من ارتفاع معدلات الجريمة مع تعهده بحماية القيم الأسرية التقليدية.

وفي الجولة الثانية، سيخوض بولسونارو الانتخابات ضد حداد البالغ من العمر 55 عاماً والذي رشحه حزب العمال اليساري بدلاً من الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يقضي حكما بالسجن في قضية فساد منذ نيسان/أبريل الماضي.

وكانت البرازيل شهدت ازدهارا اقتصاديا غير مسبوق خلال عهد لولا بين عامي 2003 و2010، وعانت من أسوأ حالة ركود خلال حكم خليفته التي اختارها ديلما روسيف، والتي عزلها البرلمان بعد فضيحة مالية في عام 2016.. وحكم حزب العمال البرازيل من 2003 إلى 2016 قبل أن ينتهي حكمه بشكل مفاجئ مع عزل روسيف.

ويلوم الكثير من البرازيليين حزب العمال على الصعوبات الاقتصادية الراهنة في البلاد.

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