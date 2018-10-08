الإتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق في مقتل الصحفية مارينوفا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات)

طالب الاتحاد الأوروبي بلغاريا بإجراء تحقيق سريع وشامل في حادثة اغتصاب وقتل الصحفية فيكتوريا مارينوفا.

ويريد الاتحاد الأوروبي توضيح ما إذا كانت هناك صلة بين عمل الصحفية واغتصابها وقتلها.

وتعرضت مقدمة البرامج فيكتوريا مارينوفا التي تعمل في تلفزيون محلي للاعتداء بينما كانت تمارس الرياضة في حديقة في منطقة روس على نهر الدانوب قرب حدود رومانيا يوم السبت الماضي.

وكانت استضافت في البرنامج الذي تقدمه ويحمل اسم " المحقق" صحفيين كانا يبحثان في إساءة استغلال الأموال التي يدفعها الاتحاد الأوروبي لبلغاريا.

فيما يخطط مشيعون لإقامة مراسم تأبين لها في في صوفيا وروسي وفي مدينتي فيدين وبليفين شمال الدولة .



وقال وزير الداخلية في بلغاريا، ملادن مارينوف، الذي توجه إلى مدينة روسي؛ للإشراف على التحقيق الذي يجرى اليوم: ليست هناك أدلة تشير إلى أن قتلها مرتبط بعملها الصحفي .



وركزت وسائل الإعلام المحلية في بلغاريا على آخر قضية كانت تحقق فيها الصحفية الاستقصائية القتيلة، وكشفت أنه في آخر حلقة من برنامجها التلفزيوني الذي قدمته، 30 سبتمبر، استضافت مارينوفا صحفيين كانا يحققان في قضية فساد محتملة تتعلق بأموال من الاتحاد الأوروبي ووعدت بأن يقوم برنامجها (ديتيكتور) بالمزيد من الجهود الاستقصائية من جانبه في الأمر.



ووفقا لما نشرته رويترز، قال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أشعر بالصدمة، بسبب جريمة القتل المروعة التي تعرضت لها فيكتوريا مارينوفا، مرة أخرى يسقط صحفي شجاع في الحرب من أجل الحقيقة وضد الفساد.



وتابع: ينبغي على السلطات البلغارية تقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة على الفور.



وعلق حزب الخضر الأوروبي إن على السلطات إظهار "جديتها في حماية الصحفيين الذين هم حجر الزاوية للديمقراطية الفاعلة".



ومارينوفا هي ثالث صحفية تقتل في الاتحاد الأوروبي خلال آخر 12 شهرا.

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