ازدياد حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 14 شخصا

أخبار الآن | هايتي (وكالات)

ازدادت حصيلةُ ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال هايتي إلى أربعة عشر 14 قتيلا، في كارثةٍ عادت بالذاكرة إلى الزلزال الذي ضرب البلاد في ألفين وعشرة، وراح ضحيته عشراتُ الآلاف من القتلى. وكانت هزة ارتدادية بلغت خمسُ درجات وعشري الدرجة 5.2 على مقياس ريختر، ضربت بعد ظهر الأحد، فيما لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا جراء الهزة.

وقال مسؤول إن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في بورت دي باي على الساحل الشمالي بالقرب من مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة ووقع على عمق 11.7 كيلومتر، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأكدت السلطات في هايتي أن 4 أشخاص قتلوا في أقصى الجنوب بما في ذلك امرأة توفيت بسبب نوبة قلبية عانت بعد الزلزال، فيما قُتل شخص آخر في بلدة تشانسولم عندما انهار منزل، وشخص آخر في سانت لويس دو نور.

المزيد من الأخبار

العثور على نحو ألفي جثة بعد زلزال اندونيسيا

نساء في فنزويلا يتبرعن بحليبهن لإنقاذ الرضع من سوء التغذية