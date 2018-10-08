إيطاليا تهدد بغلق مطاراتها في وجه اللاجئين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

هدد وزيرُ الداخليةِ الإيطالي ماتيو سالفيني بإقفالِ جميع المطاراتِ الإيطالية، إذا ما قررت ألمانيا إعادةَ مهاجرينَ إلى إيطاليا، تطبيقاً لاتفاقات دبلن. وكتب الوزير الإيطالي على حسابه في تويتر بأنه إذا لم يتم التفكير في برلين أو بروكسل وإعادة عشرات المهاجرين إلى إيطاليا على متن رحلات تشارترز غير المسموح بها، وأكد بأنه سيتم إغلاق المطارات في وجه اللاجئين.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي إي" عن مصادر لم تكشف عنها في مطار ميونيخ، أنه من المحتمل قيام رحلات تشارترز من ألمانيا إلى إيطاليا، على أن تكون الأولى ابتداء من الاثنين. ولم تؤكد السلطات الألمانية البافارية معلومات الوكالة أو تنفيها.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية مساء الأحد لوكالة دي بي إي، أنه "من غير المقرر حصول أي عملية لإعادة المهاجرين إلى إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكانت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أكدت السبت أن المكتب الاتحادي الألماني المسؤول عن الهجرة يقوم بإرسال عدد كبير من الرسائل إلى مهاجرين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر إيطاليا، معلناً عن "نقلهم" الوشيك تطبيقاً لاتفاقات دبلن. وترغم هذه الاتفاقات المهاجرين على تقديم طلباتهم للجوء إلى أول بلد أوروبي يسجلون فيه.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن "استخدام رحلات تشارترز" لم يستبعد للمرة الأولى، مشيرة إلى أن الطائرة الأولى يمكن أن تصل الثلاثاء إلى ايطاليا. وإذا ما تأكدت هذه المعلومة، فإنها ستعيد تأجيج الخلاف في إطار الحكومة الألمانية حول سياسة الهجرة، مع مواجهة بين المستشارة أنجيلا ميركل ووزير الداخلية هورست سيهوفر.

ويسعى سيهوفر للحصول على أصوات في الانتخابات الإقليمية في بافاريا في 14 تشرين الأول/أكتوبر، حيث يواجه حزبه الاتحاد المسيحي الاجتماعي تهديداً من اليمين المتطرف.

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