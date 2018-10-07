تظاهرة حاشدة للمطالبة باستقلال أسكتلندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تظاهر نحو 20 ألف شخص في العاصمةِ الاسكتلندية، مطالبين بالاستقلالِ عن المملكة المتحدة، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

ونقل مراقبون بأن المتظاهرينَ كانوا أقل عددا مقارنةً مع تظاهُرةٍ مماثِلةٍ قبل ستة أشهر.

من جانبها تعهدت رئيسةُ حكومة أسكتلندا، نيكولا ستورغن بالكشف عن موقفها من إجراء استفتاءٍ جديدٍ حول الاستقلال.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الاوروبي في التاسع والعشرين من مارس المقبل طبقا لنتائج استفتاء أجاب الأسكتلنديون عليه بـ"لا".

ورفضت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي السماح بإجراء استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا، الذي لا بد أن يحظى بموافقة مجلس العموم البريطاني في لندن.

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