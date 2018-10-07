بومبيو يشكر كيم جونغ أون على استقباله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على استضافته خلال الزيارة التي يقوم بها الأول إلى بيونغ يانغ وذلك في تغريدة على تويتر.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد غادر العاصمة اليابانية طوكيو، متوجها إلى كوريا الشمالية، لبحث تسريع عملية نزع السلاح النووي وتنظيم قمة ثانية بين كيم وترامب.

ووصف بومبيو زيارته إلى كوريا الشمالية بـ"الرحلة الجيدة"، ناشرا صورة تجمعه مع رئيسها كيم جونج أون، الذي يجتمع معه في العاصمة بيونغ يانغ.

وقال بومبيو: "نواصل إحراز تقدم بشأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة سنغافورة"، في إشارة إلى اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي في حزيران / يونيو الماضي.

واختتم بومبيو تغريدته بالثناء على كيم، قائلا: "شكرا لاستضافتي وفريقي"، في إشارة إلى الوفد المصاحب لوزير الخارجية الأمريكي.

وعلى متن طائرته إلى طوكيو، كان بومبيو قد شرح لصحفيين بأن هدفه هو "بناء ثقة كافية" مع كوريا الشمالية للتقدم نحو السلام. مضيفا "سوف ننظّم أيضا القمة المقبلة".

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