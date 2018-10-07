بدء الانتخابات الرئاسية في الكاميرون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

توجه الناخبون في الكاميرون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد حكم الرئيس بول بيا المستمر منذ 36 عاما وتؤكد وضعه كأحد آخر الزعماء الأفارقة الذي قضوا في الحكم عشرات السنين.

وبفوز بيا الذي يحكم الكاميرون منذ عام 1982 تبدأ سابع فترة رئاسية لهذا الزعيم البالغ من العمر 85 عاما وستجعله يستمر في حكم البلاد إلى أن يصبح عمره 92 عاما على الأقل ليخالف بذلك توجها مبدئيا في أفريقيا حيث وضعت دول كثيرة قيودا على فترات الرئاسة.

والرئيس الأفريقي الحالي الوحيد الذي حكم لفترة أطول من بيا هو رئيس غينيا الاستوائية تيودورو اوبيانج نجويما مباسوجو .

وسيبقي ذلك الوضع القائم منذ فترة طويلة في ذلك البلد المنتج للنفط والكاكاو بوسط أفريقيا حيث يعيش كثيرون من سكان الكاميرون البالغ عددهم 24 مليون نسمة في فقر مدقع رغم الاستقرار الاقتصادي النسبي والنمو الذي تجاوز أربعة في المئة سنويا منذ المرة السابقة التي تم فيها انتخاب بيا في 2011.

ويخيم على الانتخابات انتفاضة انفصالية في المناطق الناطقة بالإنجليزية والواقعة بشمال غرب وجنوب غرب البلاد والتي أودت بحياة الآلاف وأجبرت آلافا آخرين على الفرار إما إلى المناطق التي تتحدث الفرنسية أو إلى نيجيريا المجاورة.

وتعهد الانفصاليون بمنع إجراء الانتخابات في المناطق التي تتحدث الإنجليزية والتي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة أو نحو خمس سكان الكاميرون. وقال مقيمون في تلك المناطق إنهم لن يصوتوا بأي حال بسبب انعدام الأمن.

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