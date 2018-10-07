الصين تكشف سبب اختفاء رئيس الانتربول

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت السلطات الصينية أخيراً سبب إختفاء رئيس منظمة الشرطة الدولية "الانتربول" بعد أيام من وصوله الى البلاد وقالت إنه يخضع للتحقيق "للاشتباه بارتكابه أنشطة جنائية".



وقالت اللجنة الاشرافية الصينية المختصة بقضايا الفساد في بيان إن رئيس منظمة الانتربول مينغ هونغ واي "يخضع حاليا للتحقيق للاشتباه بانتهاكه القانون".

و كانت زوجة رئيس منظمة الانتربول الصيني مينغ هونغوي أعربت عن إعتقادها بأن زوجها في خطر , داعية المجتمع الدولي الى التدخل.

و قالت زوجة هونغوي في تصريحات صحفية من مدينة ليون الفرنسية إن زوجها وجه إليها رسالة نصية يوم سفره الى الصين جاء فيها "توقعي اتصالا مني" , مضيفة انها تلقت رسالة ثانية تتضمن "صورة سكين".

وأضافت زوجة رئيس منظمة الانتربول الصيني مينغ هونغوي بعد أن تلت بيانا مكتوبا "أنا لا أعرف بالتأكيد ما الذي حصل له".

تابعت زوجة هونغوي أنها فقدت الاتصال به منذ 25 أيلول/سبتمبر , وتعتقد أنه في خطر.

وطلبت الإنتربول السبت، من بكين معلومات عن رئيسها، الذي إختفت آثاره أثناء زيارة إلى الصين.

وذكرت المنظمة، ومقرها مدينة ليون الفرنسية، في بيان مقتضب "إنها تتطلع إلى رد رسمي من السلطات الصينية لتبديد المخاوف بشأن سلامة الرئيس".

اقرأ أيضاً :

سكان قرية سويسرية يطالبون السلطات بتحويلها لمنتجع سياحي

شاهد إطلالة مضيفة طيران الإمارات المتوجة مكلة لجمال أسكتلندا